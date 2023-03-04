Про це у фейсбуці написав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Потрібно зважати, що всі переговори з ними (представниками РФ щодо обмінів – ред.) відбуваються складно і кожну нашу пропозицію країна-агресор розглядає тривалий час і часто відкидає", - написав він.

Лубінець запевнив, що українська влада робить усе, аби повернути цивільних заручників. Але не варто забувати, з ким ми воюємо: російська сторона всіляко затягує процес звільнення наших громадян.

Окремо Уповноважений ВР поінформував, що багатьох з тих, кого ми трактуємо як цивільних, Росія вважає комбатантами. Наприклад, колишніх правоохоронців і військовослужбовців, екссуддів, волонтерів, керівників державних установ Росія намагається засудити або як шпигунів, або записати до комбатантів, які зі зброєю в руках брали участь у міжнародному воєнному конфлікті.

"Росія хоче в такий спосіб збільшити обмінний фонд та розхитати українське суспільство, викликати недовіру до влади, звинуватити її в бездіяльності", - заявив омбудсмен.

Він зазначив, що українська влада розглядає усі можливі механізми повернення цивільних заручників: пропонує нові ініціативи, докладає зусиль, аби на міжнародних майданчиках лунала інформація про те, що Росія масово затримала цивільних громадян України і незаконно утримує їх у полоні.

"Насамперед пропрацьовуємо питання масового повернення цивільних через їхній стан здоров’я і те, що у Росії немає жодних підстав їх утримувати. Запевняю, що ми не зупинимось і зробимо все для повернення кожного українця додому", - написав Лубінець.

Окремо омбудсман уточнив, що на відміну від ситуації з військовополоненими, відповідно до міжнародного гуманітарного права, обміну цивільних на цивільних не передбачено. Їх окупанти повинні відпускати, якщо проти них не порушено кримінальну справу або не оголошено підозру в скоєнні злочину. Однак Росія ігнорує всі міжнародні угоди та конвенції, констатував Лубінець.

"Зазначу: ми маємо певні напрацювання, які доведено до російської сторони, і чекаємо від них позиції", - підсумував Уповноважений ВР.