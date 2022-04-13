Росія намагається забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



"Російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках. Намагаються відігратись за свої поразки. Продовжують ракетно-бомбові та артилерійські удари. Заводять нові колони техніки. Шукають резерви. Намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни. Тобто, ще з цих тимчасово окупованих районів на додачу до мобілізації в окремих регіонах Донецької і Луганської областей", - йдеться у зверненні президента.





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