Росія намагається зупинити наступ ЗСУ та розпочати переговорний процес, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що Росія намагається зупинити наступ Збройних сил України по всіх фронтах та розпочати переговорний процес. Про це доповідають наша розвідка та розвідки США і Великої Британії. Однак Росія ніколи не погодиться на умови України та міжнародного права. Росіяни не виведуть добровільно свої війська з території України", - пояснив Маломуж.

Генерал наголосив, що Росія буде намагатись змусити Україну погодитись на її умови.

"Сьогодні міністр закордонних справ РФ Лавров під час зустрічі з президентом Єгипту Ас-Сісі говорив, що Росія готова обговорювати не тільки географічні умови, а й більш ширші питання. Росіяни мають надію, що Україна погодиться на їхні умови та піде на поступки. Всім зрозуміло, що це будуть за поступки. Україна повинна буде визнати сепаратистські "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних межах Луганської та Донецької областей. А також, щоб Україна пішла на дискусію щодо південних регіонів держави", - додав він.

20 липня Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України.

24 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пообіцяв домагатися послаблення антиросійських санкцій в обмін на деблокаду морських портів Україну.

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