Про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час візиту до Єгипту Лавров розповів, що Гуттерреш пообіцяв домагатися зняття санкцій, якими заборонено здійснювати операції з російським зерном, а суднам з РФ заходити в іноземні порти.

"Тепер після підписання домовленостей у Стамбулі з ініціативи генерального секретаря ООН він зголосився домагатися зняття цих обмежень. Розраховуватимемо, що в нього це вийде", - сказав Лавров,

За його словами, в українських портах "заблоковано" 70 іноземних суден.

"Там досі стоїть, чи не в заручниках, 70 іноземних суден, з 16 або 17 країн, включаючи одне судно, заблоковане в українських портах через мінну небезпеку, яке має привезти продовольство до Єгипту", - розповів Лавров.

24 липня стало відомо, що за умовами угоди з розблокування українських морських портів, Туреччина домовилася про закупівлю українського та російського зерна за нижчими за світові цінами.

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