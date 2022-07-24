Генсек ОНН пообіцяв домагатися послаблення санкцій проти РФ в обмін на розблокування українських портів, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пообіцяв домагатися послаблення антиросійських санкцій в обмін на деблокаду морських портів Україну
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Під час візиту до Єгипту Лавров розповів, що Гуттерреш пообіцяв домагатися зняття санкцій, якими заборонено здійснювати операції з російським зерном, а суднам з РФ заходити в іноземні порти.
"Тепер після підписання домовленостей у Стамбулі з ініціативи генерального секретаря ООН він зголосився домагатися зняття цих обмежень. Розраховуватимемо, що в нього це вийде", - сказав Лавров,
За його словами, в українських портах "заблоковано" 70 іноземних суден.
"Там досі стоїть, чи не в заручниках, 70 іноземних суден, з 16 або 17 країн, включаючи одне судно, заблоковане в українських портах через мінну небезпеку, яке має привезти продовольство до Єгипту", - розповів Лавров.
- 24 липня стало відомо, що за умовами угоди з розблокування українських морських портів, Туреччина домовилася про закупівлю українського та російського зерна за нижчими за світові цінами.
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