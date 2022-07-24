Туреччина купуватиме зерно в України та РФ за нижчими за світові цінами, - турецький парламентар
За умовами угоди з розблокування українських морських портів, Туреччина домовилася про закупівлю українського та російського зерна за нижчими за світові цінами
Про це повідомляє Sabah.
За словами голови комісії з сільського господарства турецького парламенту Юнуса Кіліча, Анкара купуватиме українське та російське зерно за цінами нижчими за світові, завдяки домовленостям щодо розблокування експорту збіжжя з України.
"Завдяки цьому ми також зможемо купувати зерно для подальшого його експорту. Звичайно, Україна та РФ самі визначатимуть країни постачання, обсяги та ціни на зерно. Туреччина, згідно з підписаним документом, взяла на себе роль секретаріату і в їх торгівлі з іншими країнами виконуватиме функції, порівняні із закордонними представництвами", - сказав Кіліч.
- 22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.
- 22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.
- 23 липня росіяни завдали ракетного удару по порту в Одесі.
- Україна запевнила, що продовжує готуватися до виконання угоди щодо експорту зерна, попри обстріл.
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