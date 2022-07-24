Про це повідомляє Sabah.

За словами голови комісії з сільського господарства турецького парламенту Юнуса Кіліча, Анкара купуватиме українське та російське зерно за цінами нижчими за світові, завдяки домовленостям щодо розблокування експорту збіжжя з України.

"Завдяки цьому ми також зможемо купувати зерно для подальшого його експорту. Звичайно, Україна та РФ самі визначатимуть країни постачання, обсяги та ціни на зерно. Туреччина, згідно з підписаним документом, взяла на себе роль секретаріату і в їх торгівлі з іншими країнами виконуватиме функції, порівняні із закордонними представництвами", - сказав Кіліч.

22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.

22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

23 липня росіяни завдали ракетного удару по порту в Одесі.

Україна запевнила, що продовжує готуватися до виконання угоди щодо експорту зерна, попри обстріл.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb