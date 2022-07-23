Ми продовжуємо готувати порти до виконання угоди про "зернові коридори", - заступник міністра інфраструктури
Україна продовжує готуватися до виконання угоди щодо експорту зерна, незважаючи на обстріл порту в Одесі
Про це в ефірі Еспресо заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.
Він назвав обстріл Росією одеського порту деструктивним кроком з боку РФ.
"Ми не підписували саме документу з Росією, бо в нас немає довіри до цієї держави, підписували з ООН і турецькою владою. Саме зараз в Туреччині проходить технічна зустріч, на якій обговорюється, коли буде створений координаційний центр. Ми плануємо, що він буде створений вже 24 липня", - сказав він.
За словами заступника міністра, Україна продовжує готувати порти до виконання угоди про "зернові коридори".
"Технічно готувати порти російського регіону для можливості експорту зерна і відповідних продуктів переробки. Готувати портову інфраструктуру - термінали, флот, персонал і так далі", - підсумвав Васьков.
- 22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.
- 22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.
- 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.
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