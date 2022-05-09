Росія намагатиметься замінити втрачене високоточне озброєння, – британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Великої Британії із посиланням на розвідку.

На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно заявляла про свою здатність наносити високоточні удари та обмежувати супутні збитки та заявляла, що українські міста будуть у безпеці від бомбардувань.

"Однак, оскільки бойові дії не виправдовують російських довоєнних очікувань, запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися, – зазначають у розвідці. – Це змусило використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються".

Як зазначають представники британської розвідки, вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності наносити точні удари великого масштабу. Росія інтенсивно та невибірково бомбардує місті й села України, не зважаючи на жертви серед цивільного населення.

За минулу добу, 8 травня, окупанти 24 рази обстріляли населені пункти Луганщині, загинули троє людей, серед поранених – діти.