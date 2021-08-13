Росія нарощує сили окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Про це передає Головне управління розвідки України.

"Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Так, з початку серпня з території Росії завезено близько однієї тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі бойові броньовані машини та 12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

"Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи", - додали в розвідці.

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