Росія нарощує виробництво артилерійських боєприпасів, однак цього недостатньо, - Reuters
Росія, ймовірно, зможе збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років приблизно до 2 млн снарядів на рік, що майже вдвічі перевищує попередні очікування Заходу, але це все ще не відповідає потребам Москви для війни в Україні
Про це пише Reuters з посиланням на західного чиновника.
Анонімний чиновник оцінив, що Росія випустила в Україні від 10 до 11 мільйонів снарядів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, за його словами, у РФ досить скрутне становище.
"Якщо ви витратили 10 мільйонів патронів минулого року, і ви перебуваєте в центрі бою, і ви можете виробляти лише 1-2 мільйони патронів на рік, я не думаю, що це дуже сильна позиція", - наголосив він.
Крім того, зазначається, що інші російські інвестиції в оборонний сектор також можуть дозволити Москві виробляти близько 200 танків на рік, що вдвічі перевищує попередні оцінки Заходу. Але, за словами посадовця, це також далеко від того, що потрібно РФ після важких втрат в Україні.
"Коли ви втратили 2000 танків, у вас є десятиліття, щоб досягти того, з чого ви почали", - сказав чиновник і додав, що Росія втратила ще й 4000 бойових броньованих машин, понад 100 літаків і зазнала 270 000 втрат особового складу за час ведення війни
- 22 серпня в ISW повідомляли, що російським військам, особливо 20-й та 2-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки. Це заважає їм ефективно діяти та знижує їхній моральний дух.
- У Генштабі звітували, що за добу війни в України 7 вересня російська армія втратила 640 військових, 23 танки та 31 артсистем.
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