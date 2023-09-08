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Оновлено

Українські військові знищили 640 окупантів, 23 танки та 31 артсистему, - Генштаб

8 вересня, 2023 п'ятниця
07:51
Новини розбита російська техніка

Українські військові протягом доби, 7 вересня, успішно витіснили росіян із займаних позицій та закріпилися на досягнутих рубежах. За добу війни в України РФ втратила 640 військових, 23 танки та 31 артсистем

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 267 540 (+640) осіб
  • танків ‒ 4529 (+23)
  • бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23)
  • артилерійських систем – 5753 (+31)
  • РСЗВ – 754 (+1)
  • засобів ППО ‒ 507 (+1)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47)
  • спеціальної техніки ‒ 860 (+1)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Сили оборони витісняють росіян із позицій на півдні від Бахмута

Про це 8 вересня пише Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Сального Чернігівської області, Сум, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Тур’я, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області, західніше Діброви, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Майорська Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області.

Також у результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник невдало атакував в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Так, протягом минулої доби тут наші воїни відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару біля Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Золотої Ниви, Роботиного, Новоданилівки та Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Козацького. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботине, закріплюються на досягнутих рубежах.

Армія РФ завдала 7 ракетних і 74 авіаційних ударів по території України 

Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Сили оборони уразили склад боєприпасів та 2 пункти управління ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

  • Зранку п'ятниці, 8 вересня, російські терористи вдарили по Сумах. Унаслідок ракетного удару зруйновано будинок.
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