Росія не готова до виснажливої війни, - військовий експерт Киричевський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Кремль вклав дуже великі ресурси в те, щоб переконати світ в тому, що Росія готова до тривалої війни і має достатній запас міцності для цього. Проте реальність зовсім інша. Саме Росія не готова до виснажливої війни проти України. Вони витягають вже останні резерви для того, щоб спробувати змінити ситуацію в найближчі два місяці. Оскільки далі простір для маневрів для Росії буде обмежений”, - пояснив Киричевський.



Експерт зауважив, що через обвал російського рубля Кремлю важче проводити оборонні закупівлі.

"Зараз історії про те, що вони там будуть міняти щось на нафту вже не спрацюють. Вони вже провалюють оборонні закупівлі через обвал рубля. Оскільки росіяни почали обстрілювати Харків ракетами С-300, то це означає, що ресурси в Росії вичерпуються", - додав він.

27 липня російські війська завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова з комплексів С-300.

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