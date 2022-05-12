Росія не має змоги повноцінно відновити боєздатність своїх підрозділів, - українська розвідка
Окупанти змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Через запроваджені економічні санкції, у Росії виникає проблема з функціонуванням військово-промислового комплексу.
Втрата значної частки військово-технічного потенціалу змусила постачати до російських підрозділів техніку та озброєння, які були вироблені 60 років тому.
Росіяни не в змозі доставити всю техніку зі складів довгострокового зберігання до місць дислокації своїх підрозділів, проте доповідають командуванню про повну укомплектованість.
- Нагадаємо, росіянин у перехопленій СБУ розмові скаржиться, що їх використовують як "гарматне м'ясо". Крім того, росіянин додав, що їхня бригада знову "опозорилась".
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