Росія не має змоги повноцінно відновити боєздатність своїх підрозділів, - українська розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки.



Через запроваджені економічні санкції, у Росії виникає проблема з функціонуванням військово-промислового комплексу.



Втрата значної частки військово-технічного потенціалу змусила постачати до російських підрозділів техніку та озброєння, які були вироблені 60 років тому.



Росіяни не в змозі доставити всю техніку зі складів довгострокового зберігання до місць дислокації своїх підрозділів, проте доповідають командуванню про повну укомплектованість.

Нагадаємо, росіянин у перехопленій СБУ розмові скаржиться, що їх використовують як "гарматне м'ясо". Крім того, росіянин додав, що їхня бригада знову "опозорилась".

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