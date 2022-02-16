Росія не може підпорядкувати собі Україну, адже її громадяни надзвичайно стійка нація, - екснардеп Іллєнко

Про це він заявив у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Починаючи з самого початку війни в 2014 році, Росія не може виконати завдання, яке вона ставить перед собою - в той чи інший спосіб підпорядкувати собі Україну. Цього не сталось в 2014 році, це не відбувається і зараз. Те, що українці витримали безпрецедентний тиск інформаційний, який був викликаний новими агресивними діями Росії, це говорить про те, що українці надзвичайно стійка нація", - сказав Іллєнко.



Він додав, що досі російська пропаганда намагається показати, що нібито Україна - це штучна держава і її ніхто не буде захищати.



"Вони досі попри те, що в 2014 році сильно обломилась вся ця історією "Новоросією", вони досі вважають, що їх хтось там досі в Харкові чи Одесі хтось сильно чекає, хоча очевидно, що це зовсім не так. Все це говорить, що українці готові, впевнені в собі. Так, звичайно, тривожно, вся ця ситуація не додає в плані економіки - інвестиційної привабливості. Не ми обирали цей шлях, нам просто треба розуміти, що якщо навіть зараз Росія поверне війська в казарми і ця вся історія зараз піде на спад - все одно ця загроза не зникає", - підсумував він.



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