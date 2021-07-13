Росія не погодить рішення ЄСПЛ щодо можливості одностатевих шлюбів
Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Конституційний суд РФ не погодить рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно можливості реєстрації шлюбу трьох одностатевих пар в Росії
Про це повідомляють росЗМІ, передає "Європейська правда".
"Будь-які інтерпретації можливі до тих пір, поки вони не втручаються конституційне поле. У нас є нова стаття Конституції, що шлюбом є союзом чоловіка і жінки, і крапка… Жоден Конституційний суд не погодить це рішення ЄСПЛ як обов'язкове для виконання Російською Федерацією. Зрозуміло, ми його виконувати не будемо", - сказав Косачев.
Віцеспікер Держдуми, голова делегації РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Пьотр Толстой назвав політизованим рішення ЄСПЛ.
Раніше ЄСПЛ визнав порушенням статті восьмої Європейської конвенції про права людини відмову одностатевим парам з Росії укласти шлюб.
До суду звернулися три одностатеві пари, яким в Росії більше ніж 10 років відмовляють у реєстрації шлюбу.
Суд вважає, що РФ має зобов'язання виконувати положення Європейської конвенції про права людини. ЄСПЛ постановив, що Росія має забезпечити повагу до приватного життя заявників і створити правову основу для визнання та захисту відносин одностатевих пар.
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