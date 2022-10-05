Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегрупування підрозділів своїх військ на окремих напрямках", - йдеться у звіті.

Авіація ЗСУ протягом доби, 5 жовтня, завдала понад десять ударів по росіянах. Підтверджено ураження 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. ППО збила 7 ворожих безпілотників. 6 із них - іранського виробництва.

Ракетні війська та артилерія уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 10 інших важливих об’єктів ворога.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка.

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