Росія не припинятиме ракетні атаки по Україні, а інтенсивність боїв взимку знизиться, – Білий дім
Сполучені Штати констатують високу ймовірність того, що Росія продовжуватиме завдавати ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі у ближчій перспективі, однак динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців
Таку оцінку висловив у середу під час телефонного пресбрифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Звісно, росіяни не демонструють жодних ознак, що вони збираються припинити або зменшити свої атаки по цивільній інфраструктурі (в Україні, – ред.), які вони проводять впродовж останніх кількох тижнів", - зауважив представник Білого дому.
Позаяк, за його словами, в США бачать ознаки, що росіяни налаштовані продовжувати це.
У цьому зв’язку Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами мають намір продовжувати надсилати допомогу в Україну з метою відновлення постраждалої критичної інфраструктури. Крім того, фокус США зосереджений на забезпеченні України засобами ППО, а також зимовим екіпіруванням для військових ЗСУ.
Тим часом за оцінкою Білого дому, інтенсивність боїв на фронті в Україні зменшиться впродовж зимових місяців.
"Ми звісно, очікуємо, що впродовж зими наземні операції зокрема, а також повітряні операції будуть ускладнені",- зазначив Кірбі, пославшись на погодні умови, які обмежують простір для маневрів.
Водночас "це не означає, що, на нашу думку, все просто стане – ми абсолютно вважаємо, що військові операції продовжуватимуться у зимові місяці".
- Напередодні стало відомо, що Україна протягом тижня отримає першу допомогу США для відновлення енергосистеми.
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