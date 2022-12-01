Таку оцінку висловив у середу під час телефонного пресбрифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Звісно, росіяни не демонструють жодних ознак, що вони збираються припинити або зменшити свої атаки по цивільній інфраструктурі (в Україні, – ред.), які вони проводять впродовж останніх кількох тижнів", - зауважив представник Білого дому.

Позаяк, за його словами, в США бачать ознаки, що росіяни налаштовані продовжувати це.

У цьому зв’язку Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами мають намір продовжувати надсилати допомогу в Україну з метою відновлення постраждалої критичної інфраструктури. Крім того, фокус США зосереджений на забезпеченні України засобами ППО, а також зимовим екіпіруванням для військових ЗСУ.

Тим часом за оцінкою Білого дому, інтенсивність боїв на фронті в Україні зменшиться впродовж зимових місяців.

"Ми звісно, очікуємо, що впродовж зими наземні операції зокрема, а також повітряні операції будуть ускладнені",- зазначив Кірбі, пославшись на погодні умови, які обмежують простір для маневрів.

Водночас "це не означає, що, на нашу думку, все просто стане – ми абсолютно вважаємо, що військові операції продовжуватимуться у зимові місяці".

Напередодні стало відомо, що Україна протягом тижня отримає першу допомогу США для відновлення енергосистеми.

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