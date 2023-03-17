Росія - не Веймарська республіка, а "кришталевий Рейх"
Кремлівські пропагандисти лякають тим, що після поразки Путіна у війні, у Росії визріє нацизм
Поки для західного обивателя "Навальний", для західної еліти - спасітє Рассєюшку, а то кааак...
І що как?
Словом, останнім часом "хароші русскі" на Заході розносять по авдиторіях, конференц-залах та think tanks новий мислевірус.
Його РНК дуже проста:
- Через років двадцять після поразки РФ відновиться, і ось тоді режим стане справді нацистським. Його очолить не корумпований перестарілий та неефективний Путін, а дійсно харизматичний російський Гітлер.
Експертні середовища чи еліти все ж не безграмотний охлос — з ними не треба брутально, можна і делікатно.
Читайте також: РФ повинна пройти через німецький досвід розчленування
Вони чудово знають контексти, і ті ніби натякають та підштовхують до очевидного висновку:
- Якщо Захід образить РФ поразкою, а тим більше їх принизить "недодержава Україна", а ще й будуть репарації та зубожіння, то це стане ґрунтом для реваншу, утвердження справді нацистського режиму та ще більшої війни, як це і сталося сто років тому з Німеччиною.
Що цікаво, ці меседжі почали розганяти синхронно з заявами Путіна та Мєдвєдєва про можливість розвалу РФ.
Якщо Захід образить РФ поразкою, а тим більше їх принизить "недодержава Україна", а ще й будуть репарації та зубожіння, то це стане ґрунтом для реваншу, утвердження справді нацистського режиму та ще більшої війни, як це і сталося сто років тому з Німеччиною. Що цікаво, ці меседжі почали розганяти синхронно з заявами Путіна та Мєдвєдєва про можливість розвалу РФ
Тільки якщо ті працюють на внутрішню авдиторію, то контрольовані режимом "хароші русскі" на зовнішню.
Це превентивні заходи.
І це добрий сигнал: значить, краще, ніж інші, відчувають загрозу розвалу.
Але зараз не про це, а про відверту маніпуляцію та спробу натягнути сову на глобус.
Читайте також: Синдром набутої безпорадності
В цьому рівнянні маємо:
Веймарська республіка — це Гітлер;
X*ло - це Новий Гітлер.
За логікою, світу пропонують визнати, що Путін — це Веймарська республіка, а вже після нього настане нацистський апокаліпсис.
Тобто, РФ нині, як і Веймарська республіка — парламентська демократія, з федеральним устроєм, сильною опозицією та свободою друку?
І тому, аби не допустити нацизму у РФ в майбутньому треба не принижувати русскіх?
Е, ні, "нєхарошиє русскіє", це єльцинська Росія була Веймарською республікою.
Веймар — це наслідок краху Другого Рейху в Першій світовій і передвісник Третього Рейху та Другої світової.
Єльцинівська РФ — це наслідок краху СРСР в "холодній війні" та передвісник путінської РФ і Третьої світової.
Тому Путін і є тим новим Гітлером, який реваншував, створив автократію, знищив опозицію та федералізм і врешті розпочав агресію проти сусідів: спочатку гібридно через аншлюси, а потім і велику війну.
Читайте також: …Як роса на сонці
Путін і є тим новим Гітлером, який реваншував, створив автократію, знищив опозицію та федералізм і врешті розпочав агресію проти сусідів: спочатку гібридно через аншлюси, а потім і велику війну
Ху**венько вийшло, не так, як в Гітлера? Абіднєнько, да?
Вже вибачайте, "русскій стайл рукі зі сракі" - це таки не німецька якість.
А тепер головне, для чого контрольовані Кремлем емігранти збивають фокус і порівнюють РФ з Веймарською республікою, а не з Третім Рейхом.
Бо після краху Третього Рейху:
- було депортовано 17 мільйонів німців, від Чехії до Югославії. Скільки "русскіх" депортують з Бурятії чи Марій Ел?
- було розчленовано державу та поділено її на окупаційні зони, і так вирвано жало реваншизму.
- було відторгнуто землі, які німці вважали історичними, на користь сусідів.
Звісно, це все виглядало набагато складніше — і провальна денацифікація, і добровільна деідеологізація суспільства; і побудова держави добробуту яка всотала німецький експансіонізм та потенцію, й інтеграція в НАТО.
Але ж "хароші русскі говорять схематично — не щоб змоделювати варіативність, а щоб налякати.
- Нє трррожь матушку-Рааасєю!
Бо бояться саме такої простенької схеми: дезінтеграція, депортація, дерусифікація.
А на те, що саме єльцинська Росія — це Веймарська республіка, а після неї буде "кришталевий Рейх", натякав ще Річард Ніксон.
Кого ж цього разу послухає західна еліта: пророцтво президента США, яке вже раз справдилося, чи білий шум веж Кремля?
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе