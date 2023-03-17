Поки для західного обивателя "Навальний", для західної еліти - спасітє Рассєюшку, а то кааак...

І що как?

Словом, останнім часом "хароші русскі" на Заході розносять по авдиторіях, конференц-залах та think tanks новий мислевірус.

Його РНК дуже проста:

- Через років двадцять після поразки РФ відновиться, і ось тоді режим стане справді нацистським. Його очолить не корумпований перестарілий та неефективний Путін, а дійсно харизматичний російський Гітлер.

Експертні середовища чи еліти все ж не безграмотний охлос — з ними не треба брутально, можна і делікатно.

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Вони чудово знають контексти, і ті ніби натякають та підштовхують до очевидного висновку:

- Якщо Захід образить РФ поразкою, а тим більше їх принизить "недодержава Україна", а ще й будуть репарації та зубожіння, то це стане ґрунтом для реваншу, утвердження справді нацистського режиму та ще більшої війни, як це і сталося сто років тому з Німеччиною.

Що цікаво, ці меседжі почали розганяти синхронно з заявами Путіна та Мєдвєдєва про можливість розвалу РФ.

Якщо Захід образить РФ поразкою, а тим більше їх принизить "недодержава Україна", а ще й будуть репарації та зубожіння, то це стане ґрунтом для реваншу, утвердження справді нацистського режиму та ще більшої війни, як це і сталося сто років тому з Німеччиною. Що цікаво, ці меседжі почали розганяти синхронно з заявами Путіна та Мєдвєдєва про можливість розвалу РФ

Тільки якщо ті працюють на внутрішню авдиторію, то контрольовані режимом "хароші русскі" на зовнішню.

Це превентивні заходи.

І це добрий сигнал: значить, краще, ніж інші, відчувають загрозу розвалу.

Але зараз не про це, а про відверту маніпуляцію та спробу натягнути сову на глобус.

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В цьому рівнянні маємо:

Веймарська республіка — це Гітлер;

X*ло - це Новий Гітлер.

За логікою, світу пропонують визнати, що Путін — це Веймарська республіка, а вже після нього настане нацистський апокаліпсис.

Тобто, РФ нині, як і Веймарська республіка — парламентська демократія, з федеральним устроєм, сильною опозицією та свободою друку?

І тому, аби не допустити нацизму у РФ в майбутньому треба не принижувати русскіх?

Е, ні, "нєхарошиє русскіє", це єльцинська Росія була Веймарською республікою.

Веймар — це наслідок краху Другого Рейху в Першій світовій і передвісник Третього Рейху та Другої світової.

Єльцинівська РФ — це наслідок краху СРСР в "холодній війні" та передвісник путінської РФ і Третьої світової.

Тому Путін і є тим новим Гітлером, який реваншував, створив автократію, знищив опозицію та федералізм і врешті розпочав агресію проти сусідів: спочатку гібридно через аншлюси, а потім і велику війну.

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Путін і є тим новим Гітлером, який реваншував, створив автократію, знищив опозицію та федералізм і врешті розпочав агресію проти сусідів: спочатку гібридно через аншлюси, а потім і велику війну

Ху**венько вийшло, не так, як в Гітлера? Абіднєнько, да?

Вже вибачайте, "русскій стайл рукі зі сракі" - це таки не німецька якість.

А тепер головне, для чого контрольовані Кремлем емігранти збивають фокус і порівнюють РФ з Веймарською республікою, а не з Третім Рейхом.

Бо після краху Третього Рейху:

- було депортовано 17 мільйонів німців, від Чехії до Югославії. Скільки "русскіх" депортують з Бурятії чи Марій Ел?

- було розчленовано державу та поділено її на окупаційні зони, і так вирвано жало реваншизму.

- було відторгнуто землі, які німці вважали історичними, на користь сусідів.

Звісно, це все виглядало набагато складніше — і провальна денацифікація, і добровільна деідеологізація суспільства; і побудова держави добробуту яка всотала німецький експансіонізм та потенцію, й інтеграція в НАТО.

Але ж "хароші русскі говорять схематично — не щоб змоделювати варіативність, а щоб налякати.

- Нє трррожь матушку-Рааасєю!

Бо бояться саме такої простенької схеми: дезінтеграція, депортація, дерусифікація.

А на те, що саме єльцинська Росія — це Веймарська республіка, а після неї буде "кришталевий Рейх", натякав ще Річард Ніксон.

Кого ж цього разу послухає західна еліта: пророцтво президента США, яке вже раз справдилося, чи білий шум веж Кремля?

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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