Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Росія - не Веймарська республіка, а "кришталевий Рейх"
OPINION

Росія - не Веймарська республіка, а "кришталевий Рейх"

Олег Манчура
17 березня, 2023 п'ятниця
14:01
Погляд Олег Манчура

Кремлівські пропагандисти лякають тим, що після поразки Путіна у війні, у Росії визріє нацизм

Поки для західного обивателя "Навальний", для західної еліти - спасітє Рассєюшку, а то кааак...

І що как?

Словом, останнім часом "хароші русскі" на Заході розносять по авдиторіях, конференц-залах та think tanks новий мислевірус.

Його РНК дуже проста:

- Через років двадцять після поразки РФ відновиться, і ось тоді режим стане справді нацистським. Його очолить не корумпований перестарілий та неефективний Путін, а дійсно харизматичний російський Гітлер.

Експертні середовища чи еліти все ж не безграмотний охлос — з ними не треба брутально, можна і делікатно.

Читайте також: РФ повинна пройти через німецький досвід розчленування

Вони чудово знають контексти, і ті ніби натякають та підштовхують до очевидного висновку:

- Якщо Захід образить РФ поразкою, а тим більше їх принизить "недодержава Україна", а ще й будуть репарації та зубожіння, то це стане ґрунтом для реваншу, утвердження справді нацистського режиму та ще більшої війни, як це і сталося сто років тому з Німеччиною.

Що цікаво, ці меседжі почали розганяти синхронно з заявами Путіна та Мєдвєдєва про можливість розвалу РФ.

Якщо Захід образить РФ поразкою, а тим більше їх принизить "недодержава Україна", а ще й будуть репарації та зубожіння, то це стане ґрунтом для реваншу, утвердження справді нацистського режиму та ще більшої війни, як це і сталося сто років тому з Німеччиною. Що цікаво, ці меседжі почали розганяти синхронно з заявами Путіна та Мєдвєдєва про можливість розвалу РФ

Тільки якщо ті працюють на внутрішню авдиторію, то контрольовані режимом "хароші русскі" на зовнішню.

Це превентивні заходи.

І це добрий сигнал: значить, краще, ніж інші, відчувають загрозу розвалу.

Але зараз не про це, а про відверту маніпуляцію та спробу натягнути сову на глобус.

Читайте також: Синдром набутої безпорадності

В цьому рівнянні маємо:

Веймарська республіка — це Гітлер;

X*ло - це Новий Гітлер.

За логікою, світу пропонують визнати, що Путін — це Веймарська республіка, а вже після нього настане нацистський апокаліпсис.

Тобто, РФ нині, як і Веймарська республіка — парламентська демократія, з федеральним устроєм, сильною опозицією та свободою друку?

І тому, аби не допустити нацизму у РФ в майбутньому треба не принижувати русскіх?

Е, ні, "нєхарошиє русскіє", це єльцинська Росія була Веймарською республікою.

Веймар — це наслідок краху Другого Рейху в Першій світовій і передвісник Третього Рейху та Другої світової.

Єльцинівська РФ — це наслідок краху СРСР в "холодній війні" та передвісник путінської РФ і Третьої світової.

Тому Путін і є тим новим Гітлером, який реваншував, створив автократію, знищив опозицію та федералізм і врешті розпочав агресію проти сусідів: спочатку гібридно через аншлюси, а потім і велику війну.

Читайте також: …Як роса на сонці

Путін і є тим новим Гітлером, який реваншував, створив автократію, знищив опозицію та федералізм і врешті розпочав агресію проти сусідів: спочатку гібридно через аншлюси, а потім і велику війну

Ху**венько вийшло, не так, як в Гітлера? Абіднєнько, да?

Вже вибачайте, "русскій стайл рукі зі сракі" - це таки не німецька якість.

А тепер головне, для чого контрольовані Кремлем емігранти збивають фокус і порівнюють РФ з Веймарською республікою, а не з Третім Рейхом.

Бо після краху Третього Рейху:

- було депортовано 17 мільйонів німців, від Чехії до Югославії. Скільки "русскіх" депортують з Бурятії чи Марій Ел?

- було розчленовано державу та поділено її на окупаційні зони, і так вирвано жало реваншизму.

- було відторгнуто землі, які німці вважали історичними, на користь сусідів.

Звісно, це все виглядало набагато складніше — і провальна денацифікація, і добровільна деідеологізація суспільства; і побудова держави добробуту яка всотала німецький експансіонізм та потенцію, й інтеграція в НАТО.

Але ж "хароші русскі говорять схематично — не щоб змоделювати варіативність, а щоб налякати.

- Нє трррожь матушку-Рааасєю!

Бо бояться саме такої простенької схеми: дезінтеграція, депортація, дерусифікація.

А на те, що саме єльцинська Росія — це Веймарська республіка, а після неї буде "кришталевий Рейх", натякав ще Річард Ніксон.

Кого ж цього разу послухає західна еліта: пророцтво президента США, яке вже раз справдилося, чи білий шум веж Кремля?

Джерело

Про автораОлег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Росія
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
Німеччина
нацизм
війна з Росією
пропаганда
Перемога України
Читайте також:
окупанти оркі русня
15 березня, 2023 середа
Окупанти змогли вийти за межі кладовища та намагаються перерізати трасу Т-05-04, - військово-політичний оглядач Коваленко
Вадим Гутцайт
16 березня, 2023 четвер
"Бах був у Києві та бачив все на власні очі": міністр спорту Гутцайт здивований цинізмом президента МОК
Артилерія ЗСУ
16 березня, 2023 четвер
Розвідка Британії з'ясувала, який новий вид озброєння допоміг ЗСУ відкинути РФ від Вугледара
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.22
    Купівля 38.22
    Продаж 38.98
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 41.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
17 березня
14:10
Збирав дрова: на Херсонщині на російській міні підірвався чоловік, він у важкому стані
14:08
PR
Ідеальне поєднання українського та скандинавського: секрет успіху горілки Helsinki
14:06
НАЗК знайшло $150 тис. необґрунтованих активів у заступника голови Держмитслужби
14:04
Оновлено
комендантська година
У Києві та Київській області скоротять комендантську годину, наземний транспорт працюватиме довше
13:55
Михайло Забродський
Заступник голови оборонного комітету ВР Забродський складає депутатський мандат
13:55
TikTok
У Новій Зеландії з міркувань безпеки планують заборонити TikTok на пристроях держслужбовців
13:47
Олександр Мацієвський
Україна має свідчення про інші страти військовополонених, окрім розстрілу Олександра Мацієвського, - Лубінець
13:31
кавун
В аграрному комітеті Ради заявили, що херсонських кавунів цьогоріч не буде
13:11
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Ексголова Луганської ОВА Гайдай підтвердив, що його можуть призначити послом у Казахстані
12:54
Азовсталь
Окупанти обладнали на території Азовсталі майданчик для своїх вертольотів, – Андрющенко
12:47
Новини компаній
$23 мільйони для ЗСУ: у "Фундації Течія" підсумували рік допомоги
12:37
Коли закінчиться війна, як позбутися сорому і чому щастя не для всіх – 5 книг про травматичний досвід
12:28
Швейцарія
У Швейцарії ухвалили закон про переслідування за злочини агресії
12:18
Ексклюзив
Олег Синютка
Неприпустимо відстороняти українських військових від управління державою, - нардеп Синютка
12:15
залишок сертифікату про відновлення школи Святогірська на Донеччині на фоні її руїн
Росіяни на тимчасово окупованих територіях змушують батьків відмовлятися від навчання дітей українською
12:10
OPINION
Сергій Руденко
Чорти в рясах
12:07
Сергій Шойгу
Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили американський безпілотник над Чорним морем
12:04
OPINION
Ігор Гулик
Непомітний геноцид
12:00
ГУР евакуювало з Сирії українських полонених
11:55
Анонс
До річниці боїв за Азовсталь Еспресо покаже фільм Артема Шевченка "Авіапрорив на Азовсталь"
11:49
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
У МЗС України прокоментували запланований візит Сі Цзіньпіна до Москви
11:39
Валдіс Домбровскіс
Наступного тижня Україна отримає 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги ЄС, - Єврокомісія
11:30
МіГ-29
Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29
11:19
вимкнення електроенергії
В Укренерго попередили про можливі обмеження споживання у Києві, Київській і Житомирській областях
11:16
Костянтин Жеваго
Рішення у справі Костянтина Жеваго оголосять 30 березня
11:09
Південна залізниця
Українці в Дії обрали нову назву для Південної залізниці
11:03
Олексій Чернишов
Україна цього року планує відмовитися від імпорту газу, - Чернишов
11:00
Головний піар-форум країни PRNext: зірки в програмі та тренди PR для широкого загалу
10:56
Олексій Данілов
"Очевидні речі, але про це ніхто не каже": Данілов розкрив один із глобальних планів Путіна
10:50
Ексклюзив
Су-27 збив американський дрон
Російський Су-27 достатньо просто збив американський дрон, зробивши турбулентний супутній слід, - експерт з авіації Романенко
10:32
Шукала локації Укроборонпрому: на Кіровоградщині затримали агентку РФ
10:29
Зеленський показав світлини з Бахмута
Данілов про ймовірність відходу від Бахмута: "Це наша земля, і ми не маємо права її не боронити"
10:27
Ексклюзив
Тарас Кремінь
З початку 2023 року надійшло 455 звернень щодо порушення мовного закону в Україні, - Кремінь
10:22
Держдеп США погодив продаж 800 ракет Hellfire для Польщі
10:22
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні 17 березня: ціни в обмінниках
10:12
Оновлено
За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, восьмеро поранені
10:11
окупант солдати рф орки
Армія РФ тимчасово вичерпала наступальний потенціал, - розвідка Британії
10:08
OPINION
Остап Сливинський
Шевченківська премія не має вкривати глазур'ю експонати з минулих епох
09:48
Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін на запрошення Путіна відвідає Москву 20–22 березня
09:44
Літак "Мрія"
Напередодні повномасштабного вторгнення літак "Мрія" мали відправити в Німеччину, але екіпажу не дозволили, - Bild
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV