Росія не визнає і не приєднає так звані ЛДНР, адже це означатиме відмову від Мінських домовленостей, - Казанський щодо пропозиції Компартії
Представник у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що визнання чи приєднання до Російської Федерації так званих ЛНР та ДНР не потрібне для самої Росії, адже ці республіки створювалися як інструмент тиску на Україну
Про це повідомляє "НВ".
"Не вірю в те, що Кремль визнає так звані ЛДНР. Вся риторика Кремля, все, що вони казали за останні вісім років, - це були заклики до виконання Мінських угод. Визнання ЛДНР є скасуванням Мінських угод, відмовою від них з боку Російської Федерації", - пояснив Казанський.
За його словами, Росія сприймає Мінські домовленості як "гачок для України". Це, як стверджує Казанський, є легітимним інструментом примусу України до капітуляції. Існує варіант відкритого вторгнення, однак це руйнує все, що Росія досягла своєю роботою раніше.
"Вони (росіяни, - ред.) не для того створювали ці квазіреспубліки, щоб їх визнати чи приєднати. Вони їм не потрібні. Вони ж чудово розуміють, що немає там ніяких народних республік. Це просто інструменти тиску на Україну", - наголосив Казанський.
- Нагадаємо, Комуністична партія РФ внесла до російської держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
- Водночас у держдумі РФ назвали ініціативу Комуністичної партії "несвоєчасною та провокаційною".
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