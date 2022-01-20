Росія не визнає і не приєднає так звані ЛДНР, адже це означатиме відмову від Мінських домовленостей, - Казанський щодо пропозиції Компартії

Про це повідомляє "НВ".



"Не вірю в те, що Кремль визнає так звані ЛДНР. Вся риторика Кремля, все, що вони казали за останні вісім років, - це були заклики до виконання Мінських угод. Визнання ЛДНР є скасуванням Мінських угод, відмовою від них з боку Російської Федерації", - пояснив Казанський.



За його словами, Росія сприймає Мінські домовленості як "гачок для України". Це, як стверджує Казанський, є легітимним інструментом примусу України до капітуляції. Існує варіант відкритого вторгнення, однак це руйнує все, що Росія досягла своєю роботою раніше.



"Вони (росіяни, - ред.) не для того створювали ці квазіреспубліки, щоб їх визнати чи приєднати. Вони їм не потрібні. Вони ж чудово розуміють, що немає там ніяких народних республік. Це просто інструменти тиску на Україну", - наголосив Казанський.



Нагадаємо, Комуністична партія РФ внесла до російської держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Водночас у держдумі РФ назвали ініціативу Комуністичної партії "несвоєчасною та провокаційною".