Росія не зможе відповісти на розширення НАТО, - експерт-міжнародник Куса
Ілія Куса, міжнародний експерт "Український інститут майбутнього" вважає, що у Росії обмежені можливості, у неї немає країн-союзників у військово-політичному плані, що і демонструють саміт ОДКБ та позиція країн-учасниць щодо війни Росії з Україною
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт-міжнародник зазначив: "По-перше, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО нічого принципового не змінює для Росії у геополітичному плані, ці дві країни й так були інтегровані у західні євроатлантичні структури, вони формалізують той статус, який у них давно був. Цей статус не несе фундаментальні зміни до порядку денного чи міжнародного балансу".
Також Ілія Куса пояснив, що у Росії обмежені можливості, вони тримають хорошу міну при поганій грі, щоб показувати внутрішньому споживачеві, що вони дійсно щось будуть робити та дадуть якусь відповідь. Ця відповідь може бути у вигляді асиметричних заходів в економічних, енергетичних сферах, можливо, запровадять чергові контрсанкції.
"І третє, у Росії немає військово-політичних союзників, які з нею підуть воювати проти когось. Сьогоднішній саміт ОДКБ у черговий раз це продемонстрував, що вони мають надзвичайно маленькі можливості у плані маневрів або практичних дій" – зауважив експерт.
Куса підсумував, що не бачить серед країн-членів ОДКБ держав, які будуть готові йти на радикальні кроки разом з Росією проти країн Заходу. Навіть, на прикладі з Україною держави-учасниці ОДКБ доволі обмежено відреагували на вторгнення Росії.
Відповідно, попередньо перераховані причини говорять про те, що Росія не зможе дати відповідь на розширення НАТО.
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