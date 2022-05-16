Росія не зможе відповісти на розширення НАТО, - експерт-міжнародник Куса

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Експерт-міжнародник зазначив: "По-перше, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО нічого принципового не змінює для Росії у геополітичному плані, ці дві країни й так були інтегровані у західні євроатлантичні структури, вони формалізують той статус, який у них давно був. Цей статус не несе фундаментальні зміни до порядку денного чи міжнародного балансу".



Також Ілія Куса пояснив, що у Росії обмежені можливості, вони тримають хорошу міну при поганій грі, щоб показувати внутрішньому споживачеві, що вони дійсно щось будуть робити та дадуть якусь відповідь. Ця відповідь може бути у вигляді асиметричних заходів в економічних, енергетичних сферах, можливо, запровадять чергові контрсанкції.



"І третє, у Росії немає військово-політичних союзників, які з нею підуть воювати проти когось. Сьогоднішній саміт ОДКБ у черговий раз це продемонстрував, що вони мають надзвичайно маленькі можливості у плані маневрів або практичних дій" – зауважив експерт.



Куса підсумував, що не бачить серед країн-членів ОДКБ держав, які будуть готові йти на радикальні кроки разом з Росією проти країн Заходу. Навіть, на прикладі з Україною держави-учасниці ОДКБ доволі обмежено відреагували на вторгнення Росії.



Відповідно, попередньо перераховані причини говорять про те, що Росія не зможе дати відповідь на розширення НАТО.

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