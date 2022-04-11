Росія не зупинятиме війну на час мирних переговорів, - Лавров
Росія не планує призупиняти бойові дії в Україні заради мирних переговорів
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. повідомляє Reuters.
Зокрема, він сказав, що президент Володимир Путін наказав призупинити військові дії під час першого раунду переговорів між Росією та Україною, однак позиція тепер змінилася.
"Після того, як ми переконалися, що українці не планують відповідати взаємністю, було ухвалене рішення, що під час наступних раундів переговорів не буде паузи (у військових діях - ред.), доки не буде досягнуто остаточної домовленості", - зауважив Лавров.
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