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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: перебито лінію електропередач

21 червня, 2022 вiвторок
07:46
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Росія ввечері 20 червня обстріляла Криворізький район на Дніпропетровщині, снаряд упав у поле, але пошкодив лінію електропередач і залишив одне з сіл без світла

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм.

"Вчора пізно ввечері противник обстріляв околиці села Мар‘янське, що в Криворізькому районі на межі з Херсонщиною. Людей не зачепило, ворожий снаряд впав у поле і перебив лінію електропередач", – вказав він.

Утім, село частково залишилось без світла, його сьогодні мають відновити.

Крім того, внаслідок обстрілу загорівся сухостій, пожежу оперативно загасили.

"Також вночі окупанти вдарили по Великій Костромці. По житловим будинкам не влучили, ніхто не постраждав", – додав Лукашук.

Наразі в усіх інших районах області ситуація стабільна, ніч в громадах минула тихо, вказав він.

  • Вдень 20 червня російські війська обстріляли прикордонні території Апостолівської громади та влучили в поля на території Широківської ТГ. Крім того, цього ж дня окупанти обстріляли Велику Костромку, внаслідок чого в одній з господарчих будівель сталася пожежа.

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Дніпропетровська область
обстріл
Дніпропетровщина
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