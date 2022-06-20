Обстріли Дніпропетровщини: росіяни накрили вогнем Велику Костромку та Широківську ТГ
Російські окупанти весь день вели обстріли населених пунктів Дніпропетровської області
Про це інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Зазначається, що вдень 20 червня російські війська обстріляли прикордонні території Апостолівської громади та влучили в поля на території Широківської ТГ.
Крім того, повідомляється, що цього ж дня окупанти обстріляли Велику Костромку, внаслідок чого в одній з господарчих будівель сталася пожежа. Постраждалих немає.
- Нагадаємо, 20 червня Росія завдала масованого ракетного удару по Півдню України: випущено 14 ракет
- У Харкові посилилися ворожі обстріли, мер закликає жителів не ігнорувати сирени
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.95Продаж 37.14
- Актуальне
- Важливе