Про це інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Зазначається, що вдень 20 червня російські війська обстріляли прикордонні території Апостолівської громади та влучили в поля на території Широківської ТГ.

Крім того, повідомляється, що цього ж дня окупанти обстріляли Велику Костромку, внаслідок чого в одній з господарчих будівель сталася пожежа. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 20 червня Росія завдала масованого ракетного удару по Півдню України: випущено 14 ракет

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