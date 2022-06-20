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Головна війна з Росією Обстріли Дніпропетровщини: росіяни накрили вогнем Велику Костромку та Широківську ТГ

Обстріли Дніпропетровщини: росіяни накрили вогнем Велику Костромку та Широківську ТГ

20 червня, 2022 понедiлок
20:51
війна з Росією обстріл

Російські окупанти весь день вели обстріли населених пунктів Дніпропетровської області

Про це інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Зазначається, що вдень 20 червня російські війська обстріляли прикордонні території Апостолівської громади та влучили в поля на території Широківської ТГ.

Крім того, повідомляється, що цього ж дня окупанти обстріляли Велику Костромку, внаслідок чого в одній з господарчих будівель сталася пожежа. Постраждалих немає.

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