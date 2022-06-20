Росія завдала масованого ракетного удару по Півдню України: випущено 14 ракет

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Telegram.

Росія завдала ударів по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по Одесі.

"В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" повідомили, що постраждалих серед мирних жителвв нема.