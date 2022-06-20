English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія завдала масованого ракетного удару по Півдню України: випущено 14 ракет

Росія завдала масованого ракетного удару по Півдню України: випущено 14 ракет

20 червня, 2022 понедiлок
17:25
війна з Росією ракети рф

20 червня протягом 3 годин росіяни випустили 14 ракет по Півдню України

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Telegram.

Росія завдала ударів по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по Одесі.

"В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" повідомили, що постраждалих серед мирних жителвв нема.

Одеса
Одеська область
Очаків
Білгород-Дністровський
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Глен Грант
19 червня, 2022 неділя
Війна триватиме від пів року до року, – британський військовий експерт Глен Грант
Лукашенко
18 червня, 2022 субота
"Тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія": Лукашенко розповів про розмови з Путіним і анонсував переділ світу
Євроcoюз ЄС
19 червня, 2022 неділя
За надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС проголосували 315 народних депутатів
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.41
    Купівля 34.41
    Продаж 35.23
  • EUR
    Купівля 35.93
    Продаж 37.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
20 червня
18:56
ЛНР
Ексмеру Києва Черновецькому оголосили підозру за заклики визнати "Л/ДНР"
18:35
Зеленський
"Наше завдання номер один – позбутися загрози голоду": Зеленський виступив на засіданні бюро Асамблеї Африканського Союзу
18:29
Ольга Стефанішина
Серед країн ЄС існує консенсус щодо надання Україні статусу кандидата, - Стефанішина
18:25
обстріл Харків
Ситуація напружена: у Харкові посилилися ворожі обстріли, мер закликає жителів не ігнорувати сирени
18:08
очільник Херсонщини Лагута
Росія прагне відновити роботу портів Херсона і Скадовська, щоб вивозити крадене зерно, - очільник ОВА Лагута
18:04
Маріуполь
Окупанти в Маріуполі грабують пенсіонерів, - радник мера Андрющенко
17:47
Віктор Орбан
Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
17:46
На фото Володимир Зеленський
Зеленський запросив представників Африканського Союзу відвідати Україну й анонсував політико-економічну конференцію "Україна – Африка"
17:23
Замість плакати над російською, поговорімо про українську культуру
17:16
гради
Росія проводить військовий збір в Калінінградській області на тлі блокування транзиту Литвою
17:04
АЗС на Буковині
Ситуація з дефіцитом пального стабілізується до осені, – Мінінфраструктури
17:01
Борис Джонсон
Джонсон відновлюється після планової операції
16:46
Бен Стіллер
Посол доброї волі УВКБ та голівудський актор Бен Стіллер відвідав Ірпінь
16:40
Держдума Росії
У депутата держдуми РФ конфіскували три квартири в Мюнхені
16:18
Порошенко
Ми щоденно працюємо над прискоренням членства України в ЄС, – Петро Порошенко
16:17
Володимир Зеленський
Зеленський виступив за приєднання України до "Тримор'я"
16:12
Сергій Шкарлет
Тільки у чверті шкіл підтверджено наявність укриття, – Шкарлет
16:08
полонені росіяни, російські окупанти, військовополонені
"Тіп тупо в моїх берцях": бойовий медик ЗСУ полонив 8 окупантів, які крали одяг в українських військових
16:00
Мацей Рибус
Зі збірної Польщі погнали футболіста, який відмовився залишати чемпіонат Росії
15:51
Бабаков
Війна за ГЗК Ferrexpo: як друзі Путіна намагаються знищити українську економіку
15:46
Кордон Польщі
Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею, - прикордонна служба
15:38
345 тис. на потреби ЗСУ зібрано за 3 дні в рамках волонтерського проекту Еспресо
15:33
Бій Джо Джойс - Олександр Усик у WSB
Допоможе лише диво: британський важковаговик зробив категоричний прогноз на реванш Усик - Джошуа
15:17
комп'ютер
Глобальна ІТ-спільнота ініціювала проєкт допомоги українським стартапам
15:07
Катрін Колонна
Україні потрібно невідкладно надати статус кандидата на вступ до ЄС, - очільниця МЗС Франції Колонна
14:46
Андрій Ягодка
Збірна України вийшла до фіналу ЧЄ з фехтування
14:42
Анка Фельдгузен
Україна легко впорається з переліком вимог для вступу в ЄС, - посол Німеччини Фельдгузен
14:40
Жозеп Боррель
"Події в Калінінграді не вплинуть на решту світу": Боррель про блокування окупантом портів України і обмеження Литвою транзиту вантажів із РФ
14:29
Ексклюзив
Павло Клімкін
З Путіним, чи без Росія завжди буде загрожувати Україні, - Клімкін
14:26
Маріуполь
У Києві 22-24 червня відбудеться марафон культурних подій "Маріуполь: Мистецтво vs Війна"
14:25
Ексклюзив
Жигімантас Павіліоніс
Росія виглядає як гном, хоча має велику територію, - литовський дипломат Павіліоніс
14:22
дитячий табір, діти, відпочинок
На Київщині відкрилася друга зміна табору для дітей, які постраждали від війни
14:18
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні вщухне спека
13:56
Оновлено
Верховна Рада України
Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству
13:42
Ексклюзив
HIMAR
HIMARS нам потрібно у 10 разів більше від обіцяних чотирьох, - нардепка Устінова
13:23
"Одну вулицю проходили 4 тижні, полягло 70% роти": полонений колаборант про втрати окупантів у східних областях
13:13
Зернова допомога Харківщині
​Україна щодня недоотримує ​​​​$170 млн експортних надходжень через заблоковані РФ порти, — ​​посол з особливих доручень при МЗС
13:07
Бійці Азовсталі, які покинули завод
В ОП розповіли про стан полонених захисників "Азовсталі" та переговори про їх звільнення
12:59
Ексклюзив
Чалий
Заходу не уникнути прямого зіткнення з Росією, - Чалий
12:57
Дмітрій Медведєв
"Нехай приповзуть і попросять": Медведєв прокоментував пролонгацію договору зі США, що стосується ядерної зброї
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV