Росія обстріляла Херсонщину: госпіталізовано 19-річну дівчину
У ніч з 19 на 20 вересня через російський обстріл постраждала місцева жителька Комишан Херсонської області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні близько третьої ночі окупанти атакували житловий будинок у селищі", - пише Херсонська ОВА про обстріл Комишан.
Про руйнування не повідомляють. Але відомо, що поранення отримала 19-річна дівчина. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.
- Уранці 19 вересня армія РФ обстріляла з артилерії тролейбус у Херсоні, внаслідок чого загинули 49-річний сержант поліції та 57-річний пасажир, ще одна людина дістала тяжкі поранення.
- Удруге за день російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, постраждали двоє мирних жителів.
- 20 вересня повідомили, що російські окупанти майже щодня скидають близько 10 авіабомб на Херсонщину. Найбільше страждають Тягинська громада та Миколаївка.
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