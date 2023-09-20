Росія обстріляла Херсонщину: госпіталізовано 19-річну дівчину

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні близько третьої ночі окупанти атакували житловий будинок у селищі", - пише Херсонська ОВА про обстріл Комишан.

Про руйнування не повідомляють. Але відомо, що поранення отримала 19-річна дівчина. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.