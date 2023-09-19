Росія вдруге за день обстріляла Херсон: постраждали двоє людей
Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, постраждали двоє мирних жителів – це вже другий обстріл міста впродовж доби
Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Укрінформ.
"Після 15:00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей", - написав Мрочко.
Близько 14:00 відбувся ще один обстріл – агресії російських військ зазнала Херсонська міська територіальна громада. Цього разу під ворожою атакою опинився Степанівський старостинський округ.
"Внаслідок завданих ударів постраждало 60 приватних будинків та дві 4-поверхівки. Також значні пошкодження отримала обласна психіатрична лікарня у с. Степанівка. Через обстріл ще й сталася пожежа на території та у підсобному приміщенні. Вогонь оперативно загасили рятувальники", - зазначив Мрочко.
Посадовець додав, що у місті від початку доби двоє людей загинули, ще троє – зазнали поранень.
- Нагадаємо, вранці 19 вересня армія РФ обстріляла з артилерії тролейбус у Херсоні, внаслідок чого загинули 49-річний сержант поліції та 57-річний пасажир, ще одна людина дістала тяжкі поранення.
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