Росіяни наростили інтенсивність обстрілів Херсонщини: скидають по 10 авіабомб на день, - ОВА
Російські окупанти майже щодня скидають близько 10 авіабомб на Херсонщину. Найбільше страждають Тягинська громада та Миколаївка
Про це в Медіацентрі Україна розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
"Збільшилась кількість авіабомб. Сьогодні, знову ж таки, чотири авіабомби скинули росіяни на Тягинську громаду, дві на Миколаївку. Поки що відомостей про постраждалих та руйнування немає. Раніше це було дві-три авіабомби, які вони скидали, бувало й одна, бувало не скидали. Зараз – близько 10 майже кожного дня", – зазначив Толоконніков.
Лише за останню добу російські окупанти з лівого берега 118 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Окрім понад 10 авіабомб вони випустили 589 снарядів. Унаслідок цього двоє людей загинули, ще троє постраждали.
"Різні населені пункти були під обстрілами. І медзаклади руйнували росіяни в населених пунктах прибережних зон. І в самому Херсоні були влучання – і в завод, в склади. Були загоряння, рятувальники своєчасно повиїжджали й гасили. Є руйнування. По жертвах – п’ять людей внаслідок російської агресії постраждали вчора, і двоє з них, на жаль, загинули", – додав Толоконніков.
- Крім того, у результаті обстрілів у ніч з 17 на 18 вересня на Херсонщині загинуло двоє людей, ще троє - травмовані.
- А вранці понеділка, 18 вересня, російські терористи атакували дронами місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого поранено 4 людей. Також окупанти обстріляли карету швидкої - пошкоджено службовий автомобіль.
- Уранці 19 вересня армія РФ обстріляла з артилерії тролейбус у Херсоні, внаслідок чого загинули 49-річний сержант поліції та 57-річний пасажир, ще одна людина дістала тяжкі поранення.
- Удруге за день російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, постраждали двоє мирних жителів.
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