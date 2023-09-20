Росіяни наростили інтенсивність обстрілів Херсонщини: скидають по 10 авіабомб на день, - ОВА

Про це в Медіацентрі Україна розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Збільшилась кількість авіабомб. Сьогодні, знову ж таки, чотири авіабомби скинули росіяни на Тягинську громаду, дві на Миколаївку. Поки що відомостей про постраждалих та руйнування немає. Раніше це було дві-три авіабомби, які вони скидали, бувало й одна, бувало не скидали. Зараз – близько 10 майже кожного дня", – зазначив Толоконніков.

Лише за останню добу російські окупанти з лівого берега 118 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Окрім понад 10 авіабомб вони випустили 589 снарядів. Унаслідок цього двоє людей загинули, ще троє постраждали.

"Різні населені пункти були під обстрілами. І медзаклади руйнували росіяни в населених пунктах прибережних зон. І в самому Херсоні були влучання – і в завод, в склади. Були загоряння, рятувальники своєчасно повиїжджали й гасили. Є руйнування. По жертвах – п’ять людей внаслідок російської агресії постраждали вчора, і двоє з них, на жаль, загинули", – додав Толоконніков.