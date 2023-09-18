На Херсонщині від ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще троє - травмовані

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на своєму Telegram-каналі.

Олександр Прокудін заявив, що у результаті обстрілів у ніч з 17 на 18 вересня у Херсоні загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.