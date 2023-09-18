На Херсонщині від ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще троє - травмовані
У результаті обстрілів у ніч з 17 на 18 вересня На Херсонщині загинуло двоє людей, ще троє - травмовані
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на своєму Telegram-каналі.
Олександр Прокудін заявив, що у результаті обстрілів у ніч з 17 на 18 вересня у Херсоні загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці.
У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.
Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.
-
У неділю, 17 вересня, російські терористи вкотре атакували Херсон. Унаслідок цього поранень зазнав 19-річний чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе