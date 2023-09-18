Росіяни кілька разів атакували Херсонщину: в Бериславі постраждали 4 людини, у Миколаївці обстріляли швидку

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, у Бериславі окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції.

Унаслідок російської атаки поранення отримали це троє чоловіків, 75, 56 та 73 років, а також 67-річна жінка. Прокудін зазначив, що усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надають допомогу медики.

Також вранці того ж дня росіяни атакували карету швидкої у селі Миколаївка. За даними ОВА, У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим.

За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав лише службовий автомобіль.