Росіяни кілька разів атакували Херсонщину: в Бериславі постраждали 4 людини, у Миколаївці обстріляли швидку
Уранці понеділка, 18 вересня, російські терористи атакували дронами місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого поранено 4 людей. Також окупанти обстріляли карету швидкої - пошкоджено службовий автомобіль
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, у Бериславі окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції.
Унаслідок російської атаки поранення отримали це троє чоловіків, 75, 56 та 73 років, а також 67-річна жінка. Прокудін зазначив, що усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надають допомогу медики.
Також вранці того ж дня росіяни атакували карету швидкої у селі Миколаївка. За даними ОВА, У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим.
За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав лише службовий автомобіль.
- Крім того, у результаті обстрілів у ніч з 17 на 18 вересня на Херсонщині загинуло двоє людей, ще троє - травмовані.
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