Росія обстріляла Миколаїв з "Точки-У"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Противник продовжує ведення бойових дій переважно у тактиці контрбатарейної боротьби та ракетних ударів по населеним пунктам в глибокому тилу сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Миколаївщина

Ввечері 23 червня, внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, кілька житлових будинків пошкоджено.

Миколаїв

Вранці атаковано Миколаїв і передмістя з важкої ствольної артилерії та імовірно ракетного комплексу "Точка-У", з напрямку окупованих територій Херсонської області.

Пошкоджено територію та кілька автівок цивільного автопідприємства, намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане із змістом вбиральні.

Чорне море

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту без змін свого складу продовжує блокування судноплавства та утримання ракетної загрози на високому рівні.

Звернення до українців

Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, зберігайте спокій, виваженість і критичне сприйняття інформації. Пам’ятайте, що ворог вишукує слабкі місця, тож ми маємо тримати стрій, бути міцними силою і духом. Вірте в сили оборони і нашу Перемогу!

Російські окупанти запланували на 11 вересня провести у Херсонській області псевдореферендум.

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