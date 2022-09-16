Росія обстріляла Слобідський район Харкова
У ніч з 15 на 16 вересня російський агресор завдав удару по Харкову
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Прильот у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком. За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації. Чи є постраждалі – наразі не відомо", - пише Терехов.
Вибухи у Харкові пролунали у період з 03:32 – 04:01, коли у місті та області тривала повітряна тривога.
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