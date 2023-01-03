Росія обстріляла Сумщину з мінометів протягом дня 3 січня. Відомо про 4 прильоти
У вівторок, 3 січня, російські загарбники завдали ударів з мінометів по території Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни били з мінометів по Середино-Будській громаді. Відомо про 4 прильоти 120мм калібру.
Обійшлось без людських жертв і руйнувань.
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