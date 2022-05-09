Росія обстріляла центр Слов'янська
Російські окупанти 9 травня обстріляли центральну частину міста Слов'янськ, що на Донеччині
Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях у фейсбуці.
"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт у центральну частину Слов'янська", – написав Лях.
Ступінь ушкодження поки що з'ясовується.
- Нагадаємо, 4 травня ворог обстріляв школу та багатоповерхівку у Слов'янську.
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