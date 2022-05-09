Росія обстріляла центр Слов'янська

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях у фейсбуці.

"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт у центральну частину Слов'янська", – написав Лях.

Ступінь ушкодження поки що з'ясовується.

Нагадаємо, 4 травня ворог обстріляв школу та багатоповерхівку у Слов'янську.

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