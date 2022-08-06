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Росія обстріляла з артилерії, гранатометів і мінометів 6 громад Сумщини. Зафіксовано 200 прильотів

6 серпня, 2022 субота
23:08
війна з Росією Сумщина

За день, 6 серпня, російський агресор обстріляв 6 громад Сумської області і в регіоні було зафіксовано 200 прильотів

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів постраждали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської та Миколаївської громад. Зафіксовано близько 200 прильотів. На щастя, в усіх випадках − без жертв.

Глухівська громада: близько 11:00 Росія обстріляла територію з гранатометів. Зафіксовано 10 прильотів та зі стрілецького озброєння, декілька кулеметних черг.

Есманьська громада: з 10:40 відбувся артилерійський обстріл території громади - 15 прильотів.

"Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни били з артилерії − 38 прильотів. Шалигінська громада: після 11:00 був артобстріл - 40 прильотів. О 12:33 обстріл продовжився, ймовірно САУ − 40 прильотів. Миколаївська громада: двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19:00 − мінометний обстріл - 7 прильотів. О 19:45 − артобстріл − 20 прильотів. Інформація щодо руйнувань - з'ясовується", - написав Живицький.

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Україна
Росія
Сумщина
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