Росія окупувала місто Тростянець на Сумщині, - голова ОВА

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.



"Вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають", - написав він.



За словами голови ОВА, місцеві не мають можливості купити продукти та інші товари.



"Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню", - зазначив Живицький.

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