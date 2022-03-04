Росія окупувала місто Тростянець на Сумщині, - голова ОВА
Російські окупаційні війська взяли під контроль місто Тростянець Сумської області
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають", - написав він.
За словами голови ОВА, місцеві не мають можливості купити продукти та інші товари.
"Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню", - зазначив Живицький.
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