Росія організовує 825 автобусів та 12 поїздів для вивезення людей з окупованої Донеччини на вибори до Держдуми РФ, - глава терористів "ДНР" Пушилін
Для жителів Донецької області, які мають російські паспорти, організовують 825 автобусних і 12 залізничних рейсів в Ростовську область РФ для участі у виборах до Держдуми
Про це заявив очільник терористів "ДНР" Денис Пушилін, передає Радіо Свобода.
За його словами, для цих людей організовують спрощений прикордонний контроль.
Раніше повідомлялося, що людей повезуть за складеними на роботі списками, групами на автобусах і електричках до кордону з Росією.
У Ростовській області створені спеціальні 16 дільниць, на яких немає списків виборців – за пред’явленням паспорта зможе голосувати будь-який житель ОРДЛО.
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