Росія оштрафувала стрімінгову платформу Twich на 4 млн рублів за інтерв'ю з Арестовичем
У вівторок, 4 жовтня, суд Таганського району Москви назначив штраф американській стрімінговій платформі Twich в розмірі 4 млн рублів за публікацію інтерв'ю з радником Офісу Президента України Олексієм Арестовичем
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Суд визнав сервіс винним через відмову видалити "недостовірну інформацію, що дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні". Також Twich звинувачують у подачі "неправдивої інформації про хід спецоперації".
Протокол було складено за публікацію двохгодинного інтерв'ю з радником Офісу Президента України Олексієм Арестовичем.
Російські ЗМІ зазначають, що раніше стрімінгова платформа вже отримувала штраф за інше інтерв'ю з Арестовичем.
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