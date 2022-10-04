Про це повідомляють російські ЗМІ.

Суд визнав сервіс винним через відмову видалити "недостовірну інформацію, що дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні". Також Twich звинувачують у подачі "неправдивої інформації про хід спецоперації".

Протокол було складено за публікацію двохгодинного інтерв'ю з радником Офісу Президента України Олексієм Арестовичем.

Російські ЗМІ зазначають, що раніше стрімінгова платформа вже отримувала штраф за інше інтерв'ю з Арестовичем.

4 квітня "Місіс Крим-2022" оштрафували на 40 тисяч рублів за виконання української пісні "Червона калина".

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