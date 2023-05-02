Росія остаточно перейшла з Європейської федерації шахів у Азійську

Про це повідомляє пресслужба ФШР.

Федерація шахів Росії (ФШР) та Азіатська шахова федерація (АШФ) підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку шахового спорту на території РФ та країн-членів АШФ.

"З 1 травня 2023 року Федерація шахів Росії стає повноправним членом Азіатської шахової федерації. Завдяки цьому російські шахісти зможуть брати участь у великій кількості великих міжнародних змагань, а також з'явиться можливість організовувати найважливіші турніри азіатського календаря в нашій країні. ФШР перша серед усіх спортивних федерацій Росії здійснила перехід до азіатської федерації, подавши тим самим позитивний приклад решті російських спортивних організацій", — йдеться на сайті ФШР.

Голову ФШР Андрія Філатова обрано зональним президентом АШФ.

Відзначимо, що ФШР стала першою спортивною структурою Росії, яка на тлі санкцій, запроваджених у зв'язку з війною Росії проти України, змінила географічну прописку.