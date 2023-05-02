Росія остаточно перейшла з Європейської федерації шахів у Азійську
З 1 травня Федерація шахів Росії стає повноправним членом Азійської шахової федерації – вона стала першою зі спортивних організацій, яка зважилась на такий крок
Про це повідомляє пресслужба ФШР.
Федерація шахів Росії (ФШР) та Азіатська шахова федерація (АШФ) підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку шахового спорту на території РФ та країн-членів АШФ.
"З 1 травня 2023 року Федерація шахів Росії стає повноправним членом Азіатської шахової федерації. Завдяки цьому російські шахісти зможуть брати участь у великій кількості великих міжнародних змагань, а також з'явиться можливість організовувати найважливіші турніри азіатського календаря в нашій країні. ФШР перша серед усіх спортивних федерацій Росії здійснила перехід до азіатської федерації, подавши тим самим позитивний приклад решті російських спортивних організацій", — йдеться на сайті ФШР.
Голову ФШР Андрія Філатова обрано зональним президентом АШФ.
Відзначимо, що ФШР стала першою спортивною структурою Росії, яка на тлі санкцій, запроваджених у зв'язку з війною Росії проти України, змінила географічну прописку.
- У січні 2023 року Російська Федерація шахів почала процес відмови від членства у Європейській. А вже у лютому вона отримала дозвіл на зміну континентальної федерації від ФІДЕ – 28 лютого делегати генасамблеї Азіатської шахової федерації проголосували за включення Федерації шахів Росії до складу організації. Раніше ФШР входила до Європейського шахового союзу (ECU).
- 20 липня повідомлялося, що чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен з Норвегії відмовився змагатися за шахову корону з росіянином.
- 30 квітня китаєць Дін Ліжень переміг росіянина Яна Непомнящого та став 17-м чемпіоном світу з шахів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.41
Купівля 37.41Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.91Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе