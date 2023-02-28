Перший випадок трансферу з початку вторгнення в Україну: РФ стала членом Азійської федерації шахів замість Європейської
Федерація шахів Росії відмовилася від членства у Європейській федерації й тепер представлятиме азійську. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання азійської організації
Таке рішення було ухвалено на континентальній асамблеї організації, яка проходить у ці дні в Абу-Дабі, інформує офіційний сайт ФШР.
Відомо, що за вступ росіян до АШФ проголосувало 29 делегатів, проти – один, утрималися – шість.
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну збірні Росії були відсторонені від усіх командних змагань, що проводяться під егідою Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), а також Європейського шахового союзу (ЄШС). Наприкінці квітня 2022 року РФ підготувала листа до європейської організації, у якому висловила намір змінити континентальну федерацію через санкції.
У січні 2023 року Російська Федерація шахів почала процес відмови від членства у Європейській. А вже у лютому вона отримала дозвіл на зміну континентальної федерації від ФІДЕ.
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