Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 30 квітня, в Астані (Казахстан) Дін Ліжень переграв Яна Непомнящого на тай-брейку матчу, в якому шахісти не змогли визначити сильнішого за підсумками 14 партій з класичним контролем часу - 7:7.

Перші три партії в рапіді завершилися внічию, у четвертій - Дін Ліжень здобув перемогу чорними та виграв з рахунком 2,5:1,5.

Ян Непомнящий мав зустрітися у матчі за звання чемпіона світу з Магнусом Карлсеном, але норвежець відмовився від захисту титулу. Суперником росіянина, який змагався у нейтральному статусі, став Дін Ліжень, він посів друге місце на турнірі претендентів.

30-річний китаєць взагалі не мав брати участі у претендентському турнірі, але отримав таке право після дискваліфікації росіянина Сергія Карякіна за підтримку війни РФ проти України.

Дін Ліжень отримає за перемогу в матчі за звання чемпіона світу 1,1 млн євро, Непомнящий заробив 900 тис. євро.

Дін Ліжень став 17-м в історії чемпіоном світу з шахів. З 2002 до 2004 року титулом володів українець Руслан Пономарьов. Останнім чемпіоном світу з РФ був Володимир Крамник у 2006-2007 роках.