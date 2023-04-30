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Визначився новий чемпіон світу з шахів, росіяни знову залишилися без титулу

30 квітня, 2023 неділя
17:02
Спорт Дін Ліжень

Китаєць Дін Ліжень переміг росіянина Яна Непомнящого та став 17-м чемпіоном світу з шахів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У неділю, 30 квітня, в Астані (Казахстан) Дін Ліжень переграв Яна Непомнящого на тай-брейку матчу, в якому шахісти не змогли визначити сильнішого за підсумками 14 партій з класичним контролем часу - 7:7.   

Перші три партії в рапіді завершилися внічию, у четвертій - Дін Ліжень здобув перемогу чорними та виграв з рахунком 2,5:1,5.

Ян Непомнящий мав зустрітися у матчі за звання чемпіона світу з Магнусом Карлсеном, але норвежець відмовився від захисту титулу. Суперником росіянина, який змагався у нейтральному статусі, став Дін Ліжень, він посів друге місце на турнірі претендентів.

30-річний китаєць взагалі не мав брати участі у претендентському турнірі, але отримав таке право після дискваліфікації росіянина Сергія Карякіна за підтримку війни РФ проти України. 

Дін Ліжень отримає за перемогу в матчі за звання чемпіона світу 1,1 млн євро, Непомнящий заробив 900 тис. євро. 

Дін Ліжень став 17-м в історії чемпіоном світу з шахів. З 2002 до 2004 року титулом володів українець Руслан Пономарьов. Останнім чемпіоном світу з РФ був Володимир Крамник у 2006-2007 роках. 

шахи
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