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Росія перекидає десант до кордону з Україною, - розслідувачі CIT

25 січня, 2022 вiвторок
22:13
війна з Росією російські війська

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team виявила докази перекидання російських десантників до кордону з Україною

Про йдеться в публікації в Telegram.

Йдеться про відео в TikTok із військовою технікою. Згідно з описом, воно зняте у Брянській області Росії, яка межує з Білоруссю й Україною.

Дослідник Роберт Лі, впізнав на ньому бойові машини десанту і бронетранспортери. Поїзд везе близько 40 одиниць цієї техніки, що відповідає батальйону. Крім того, у складі поїзда 5 пасажирських вагонів, де можуть розміститися приблизно 250 осіб.

Згідно з базою даних Російської залізниці, вагон їде з Івановської області Росії, де дислокується 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії, яка нещодавно брала участь у введенні сил ОДКБ до Казахстану.

Як стверджують у CIT, це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною.

Із відео незрозуміло, чи залишилися десантники у Брянській області, чи вони вирушили до Білорусі на навчання.

Міноборони Росії звітувало про перекидання різної військової техніки для навчань до Білорусі, проте про десантників поки не повідомляло.

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десант
російські війська
вторгнення в Україну
Брянська область
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