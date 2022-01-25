Росія перекидає десант до кордону з Україною, - розслідувачі CIT

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Йдеться про відео в TikTok із військовою технікою. Згідно з описом, воно зняте у Брянській області Росії, яка межує з Білоруссю й Україною.

Дослідник Роберт Лі, впізнав на ньому бойові машини десанту і бронетранспортери. Поїзд везе близько 40 одиниць цієї техніки, що відповідає батальйону. Крім того, у складі поїзда 5 пасажирських вагонів, де можуть розміститися приблизно 250 осіб.

Згідно з базою даних Російської залізниці, вагон їде з Івановської області Росії, де дислокується 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії, яка нещодавно брала участь у введенні сил ОДКБ до Казахстану.

Як стверджують у CIT, це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною.

Із відео незрозуміло, чи залишилися десантники у Брянській області, чи вони вирушили до Білорусі на навчання.

Міноборони Росії звітувало про перекидання різної військової техніки для навчань до Білорусі, проте про десантників поки не повідомляло.