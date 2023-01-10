Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Не зважаючи на це, за його словами, продовжується нагнітання через спільні навчання РФ та Білорусі.

“Поряд з нашим кордоном ми не відмічаємо, щоб відбувалося якесь переміщення техніки або особового складу чи то підрозділів Росії, чи то підрозділів Білорусі. Але, звісно, нагнітання продовжується, тому що Росія та Білорусь постійно проводять свої спільні навчання між військовими підрозділами. Відбувається перекидання чергових сил Росії на територію Білорусі. Зараз вони анонсують їх навчання авіаційної компоненти", - розповів Демченко.

Він підкреслив, що попри так звані навчання, Росія почала перекидати ті війська, які знаходилися у Білорусі на Схід України, для підтримки своєї армії на цьому напрямку.

"Водночас, ті сили РФ, які знаходилися до цього на території білорусі й проходили підготовку, їх потихеньку Росія перекидає на схід нашої країни, щоб посилити своє угрупування”, - сказав речник.

Він пояснив, що це робиться з метою нагнітання, аби змусити Україну тримати необхідну кількість сил та засобів поблизу кордонів із Білоруссю.

За словами Демченка, угрупування, яке могло б здійснити повторне вторгнення прямо зараз, все ще немає.

Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення льотних тактичних навчань і штабних тренувань з Росією у кінці 2023 року.

Павло Латушко, заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зазначив, що для спільних авіанавчань з РФ у Білорусь прибуло вже 12 військових гелікоптерів, очікуються й літаки.

Валерій Калиновський, журналіст білоруської служби Радіо Свобода, зазначив, що загальний особовий склад російських військ на території Білорусі зараз складає близько 12 тисяч осіб. Така кількість російського війська не є ударним угрупованням, прибувають переважно мобілізовані для тренування на білоруських полігонах.

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