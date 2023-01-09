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Загальний особовий склад російських військ на території Білорусі зараз складає близько 12 тисяч осіб, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський

9 січня, 2023 понедiлок
11:40
війна з Росією

Валерій Калиновський, журналіст білоруської служби Радіо Свобода, зазначив, що така кількість російського війська у Білорусі не є ударним угрупованням, прибувають переважно мобілізовані для тренування на білоруських полігонах

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо дивитися за минулу п'ятницю, 6 січня, то прибули три ешелони з РФ до Білорусі. Серед них було два ешелони з представниками особового складу, а також була і техніка. Міністерство оборони Білорусі відверто публікувало фото цієї техніки та якихось людей. Я помітив на цій техніці зимове маскування білою фарбою, тобто вони враховують сніг на території Білорусі або ж України. І це дійсно стара техніка, яку вони показали. Два ешелони з військовими нараховували десь по 700-800 осіб у кожному, тобто по батальйону. Відповідно, можемо сказати, що загальний особовий склад російських військ на території Білорусі приблизно тепер складає десь 12 тисяч осіб. Вони не є ударним угрупованням. Це переважно мобілізовані, які здебільшого живуть у великих наметових містечках та тренуються на полігонах", - розказав журналіст білоруської служби Радіо Свобода.

Валерій Калиновський додав, що Лукашенко у п'ятницю, 6 січня, зустрічався з російськими військовими та розказував їм про спільну справу, яку робить Росія та Білорусь. Відповідно, можна було побачити як виглядають ті намети та військові, але було помітно, що російські військові ховали свої обличчя під час зустрічі з Лукашенко.

  • 2 січня стало відомо, що міноборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання до 8 січня.
  • 5 січня стало відомо, що Росія передала збройним силам Білорусі нову партію бронетранспортерів БТР-82А.  
  • 6 січня до Білорусі прибули два чергові ешелони із військовою технікою Росії, зокрема КамАЗи, "урали", БАЗи з символікою Z.
  • У ніч з 6 на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими солдатами.

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Олександр Лукашенко
російська армія
мобілізація
Радіо Свобода
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