Росія перекине війська зі Смоленщини до Білорусі. Для удару по Україні, - Роман Безсмертний

З такою заявою відомий український політик і дипломат, експосол у Білорусі Роман Безсмертний виступив в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.



"У мене немає сумніву, що угрупування (російських - ред.) військ, яке зараз зосереджено в Єльні, буде перебазовано на територію Білорусі. Там логіка очевидна і зрозуміла, так само як і по всьому російсько-українському кордону, де зараз, скажімо так, не ведуться бої. Бо я не відриваю лііню фронту на Донбасі від іншої частини російсько-українського кордону. Кремль його розглядає як цілісний", - зазначив політик.



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"Я вже не кажу про південний напрямок України, про Крим, де без кінця нарощується воєнний потенціал", - додав Роман Безсмертний.





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