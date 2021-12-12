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Головна війна з Росією Росія перекине війська зі Смоленщини до Білорусі. Для удару по Україні, - Роман Безсмертний
Ексклюзив

Росія перекине війська зі Смоленщини до Білорусі. Для удару по Україні, - Роман Безсмертний

12 грудня, 2021 неділя
14:30
війна з Росією Роман Безсмертний

Зібране наразі в місті Єльня, що на Смоленщині (РФ), потужне угрупування російських військ буде передислоковано до Білорусі. А це вже в безпосередній близькості з північчю України

З такою заявою відомий український політик і дипломат, експосол у Білорусі Роман Безсмертний виступив в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.

"У мене немає сумніву, що угрупування (російських - ред.) військ, яке зараз зосереджено в Єльні, буде перебазовано на територію Білорусі. Там логіка очевидна і зрозуміла, так само як і по всьому російсько-українському кордону, де зараз, скажімо так, не ведуться бої. Бо я не відриваю лііню фронту на Донбасі від іншої частини російсько-українського кордону. Кремль його розглядає як цілісний", - зазначив політик.

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"Я вже не кажу про південний напрямок України, про Крим, де без кінця нарощується воєнний потенціал", - додав Роман Безсмертний.
 


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