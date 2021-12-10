Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря, - ВМС України

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ВМС України.



"Наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська", - заявляють у ВМС.



За даними пресслужби, подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією.







У ВМС України наголосили, що подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє "внутрішнє озеро”.



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