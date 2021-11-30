Окупанти заблокували судноплавство у Керченській протоці: пояснюють сильним вітром

Про це повідомив речник Росморречфлота Олексій Кравченко, передає ТАСС.



"Відсьогодні, попри дозвіл на прохід різних суден, через заборону висадки лоцманів, неможливість висадки лоцманів де факто судноплавство Керченською протокою перекрите. Приблизно по 100 суден (очікують пропуску - ред.) з півночі на південь, з півдня на північ теж близько 100", - сказав Кравченко.



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За словами представника окупантів, такі заходи вжито через несприятливі погодні умови, зокрема, сильний вітер.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку.

МЗС України заявило, що таким чином РФ прагне перетворити Азовське море на своє "внутрішнє озеро".