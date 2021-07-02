"РФ перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро": МЗС України відреагувало на дозвіл Путіна блокувати Керченську протоку

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник міністерства Олег Ніколенко.

"Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавання в Керченській протоці та Азовському морі", - зазначив Ніколенко.

За його даними, сьогодні під охороною Росгвардії знаходяться акваторія Керченської протоки, Керченський міст, енергоміст і газогон між Росією і окупованим Кримом.

"Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави. Росія як держава-окупант продовжує політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для навігації і перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро", - додав Ніколенко.

Він зазначив, що Росія повинна дотримуватися міжнародного права.

1 липня Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку.