"РФ перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро": МЗС України відреагувало на дозвіл Путіна блокувати Керченську протоку
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що указ президента РФ Володимира Путіна про можливість Росгвардії блокувати Керченську протоку порушує міжнародне право
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник міністерства Олег Ніколенко.
"Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавання в Керченській протоці та Азовському морі", - зазначив Ніколенко.
За його даними, сьогодні під охороною Росгвардії знаходяться акваторія Керченської протоки, Керченський міст, енергоміст і газогон між Росією і окупованим Кримом.
"Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави. Росія як держава-окупант продовжує політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для навігації і перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро", - додав Ніколенко.
Він зазначив, що Росія повинна дотримуватися міжнародного права.
- 1 липня Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку.
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