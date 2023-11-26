Росія перемістила системи ППО С-400 з Калінінграда в Україну: британська розвідка пояснила причину
Росія, ймовірно, перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони С-400 з Калінінграда, міста РФ на балтійському узбережжі, на фронт в Україну, щоб компенсувати нещодавні втрати
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що про переміщення російських С-400 свідчать рухи російського повітряного транспорту до листопада 2023 року.
За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО. Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим кроком для РФ.
"Той факт, що міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", - констатує міноборони Британії.
- Також напередодні британська розвідка зазначала, що після повідомлень про втрати кількох російських ракетних комплексів С-400 Росії, ймовірно, доведеться перекинути засоби ППО з віддалених територій на фронт.
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