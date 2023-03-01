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Росія перейшла з Європейського шахового союзу до Азії

1 березня, 2023 середа
03:28
Спорт Шахи

Росіяни офіційно перейшли з Європейського шахового союзу до Азіатської шахової федерації

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації шахів Росії.

Вчора, 28 лютого, в Абу-Дабі відбулась Континентальна асамблея Азіатської шахової федерації. Пройшло голосування, де 29 з 36 делегатів проголосувало за те, щоб Росія стала членом АШФ.

Раніше росіяни були у Європейському шаховому союзі. Перехід Росії до Азіатської шахової федерації відбудеться 1 травня.

Світ
Росія
Європа
шахи
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