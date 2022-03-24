Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу, - Зеленський перед парламентом Швеції
Президент України Володимир Зеленський попередив народ і політиків Швеції, що Путін планує піти далі війною в Європу
Про це він заявив під час виступу перед парламентом Швеції, повідомляє Еспресо.TV.
"Якби Україна не встояла, не змогла захистити себе, це означало б, що програло все. Все, що ми цінуємо. Все, що ви цінуєте. Все, що цінують вільні люди будь-якої вільної держави. Це означало б, що всі сусіди у небезпеці", - сказав Зеленський.
Він нагадав шведам, що їх відділяє тільки море від агресивної держави. Президент зазначив, що російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах державного телебачення, як Росія окупує, зокрема, і шведський острів Готланд, і буде утримувати його під своїм контролем десятиліттями.
"Кажуть, що для Росії буде вигідним розмістити на Готланді системи ППО і військову базу для прикриття захоплення держав Балтії. Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу, розраховує знищити свободу далі в Європі. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки", - наголосив президент України.
Зеленський наголосив, що українці воюють не тільки за свою державу, а за безпеку Європи.
- Нагадаємо, 24 березня Зеленський також виступив на екстреному саміті НАТО. Президент закликав країни-учасниці Північно-Атлантичного альянсу не говорити українській армії про стандарти НАТО.
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