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Росія планує анексувати окуповані території України в середині вересня, - Bloomberg

21 липня, 2022 четвер
15:24
війна з Росією окупація

Росія збирається анексувати окуповані українські землі в середині вересня – на цей час загарбники готують так звані референдуми про приєднання до РФ

Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на свої джерела

"За словами трьох співрозмовників, офіційні особи готуються організувати голосування в районах, які зараз контролюються російськими військовими, і в будь-яких інших районах, які росіяни зможуть захопити найближчими тижнями. Мета полягає у тому, щоб провести референдум про приєднання до Росії до 15 вересня".

За даними співрозмовників видання, проєктом анексії українських територій керує перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко, який регулярно відвідує окуповані території, щоб спостерігати за підготовкою так званого "референдуму".

Голосування має відбутися у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Журналісти зазначають, що поки що неясно, які результати голосування може отримати Росія після того, як мільйони українців залишили свій дім після 24 лютого, але разом з тим вони нагадують, що кремль має "багаторічний досвід фальсифікації результатів внутрішніх виборів".

За даними Вloomberg, в той час як Росія створила окупаційну владу в захоплених регіонах України, ввела рубль для розрахунків і почала роздавати свої паспорти, багато жителів ОРДЛО вважають її війська окупантами.

Також видання зазначає, що міжнародна спільнота, швидше за все, вважатиме будь-які референдуми незаконними, як це було, коли Росія шляхом голосування під дулами автоматів анексувала Крим у 2014 році.

Якщо РФ вдасться анексувати всі захоплені на сьогодні території, вона контролюватиме приблизно п'яту частину України, зокрема наземне сполучення з Кримом і ключові для українського експорту транспортні маршрути в Чорному морі.

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Росія
вибори
Запоріжжя
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
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